O polise suç duyurusu

Ankara’da Somalilerin işlettiği bir dükkanın tabela açılışına müdahale eden polisle DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu arasında tartışma yaşandı.

Yeneroğlu: Irkçılığa müsaade etmeyelim

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Yeneroğlu’na “Senin gibi tiplerin ne olduğu belli, ahlâksız sensin lan” diyen polis amirinin uyarıldığını açıkladı. EGM, Yeneroğlu hakkında da görevi başındaki memura yönelik hakaret ve tehdit gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Cuma akşamı Ankara Kızılay’da yaşanan olayda, daha önce polis baskınlarıyla defalarca tabelası ve adı değişen Saab Cafe’nin yeni tabelasının açılış törenine polis müdahale etti. Bu sırada daha önce de Somalililerin sahibi olduğu işletmelerle ilgili baskıları TBMM gündemine taşıyan Yeneroğlu da açılıştaydı. Açılış öncesi sokakta çeşitli güvenlik önlemleri alan polis tabelanın kaldırılmasını isteyince Yeneroğlu, polisin bu isteğinin hukuksuz olduğunu savunarak karşı çıktı.

Yeneroğlu’nun itirazı üzere emniyet amiri olduğunu söyleyen bir polisle sözkonusu sözlü tartışma yaşandı. Emniyet amiri, Yenereoğlu’nun sosyal medya hesabında paylaştığı videoda “Senin gibi tiplerin ne olduğu belli, ahlâksız sensin lan, adam gibi konuş, milletvekiliymiş...” derken görüldü.