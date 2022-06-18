Yeneroğlu: Irkçılığa müsaade etmeyelim

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, polisin Somalililerin restoranlarına yönelik “ırkçı tutum” içinde olduğunu belirterek tepki gösterdi.

İşletme sahibi ‘Siyah olmak suç mu?’ dedi. Ankara’nın merkezindeki Kızılay’da polisin, “Sizi burada istemiyoruz, sınır dışı edeceğiz” diyerek gözaltına aldığı restoran işletmecilerinin bazıları dükkanlarını kapattı. Yeneroğlu, polislerin tutumuna tepki gösterirken, “Bu ülkede bir insana etnisitesinden dolayı, ırkından dolayı, teninden dolayı kötü bakıyorsa, öteki görüyorsa hep birlikte onun karşısında durmak zorundayız. Polis hukuktan uzak bir biçimde kendi görevinden uzak burada tehditkâr, milletvekilini tehdit ederek konuşuyorsa bütün millet karşı çıkmamız lazım. Irkçılığa müsaade etmeyelim. Hepimizi insanlıktan çıkaran bu anlayıştan çıkalım” dedi.

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