Demokrat insanlara cesaret kaynağı olacak

Ankara’da gazetecilerin sorularını cevaplayan DEVA Partisi lideri Babacan, muhalefet partileri ile yapılan istişarelere ilişkin, “Partiler arası bir mekanizmayı önemsiyoruz” dedi.

Babacan, “Bizim şu anda asıl önemsediğimiz konu, geçiş süreciyle ilgili çalışma. Kendi içimizde başladık. Geçiş sürecinin şekli üzerinde mutabakat olduktan sonra, mutabakatın ruhuna uygun nitelikte bir cumhurbaşkanı adayı arayışı gerekir. (...) Demokrasi isteyen bir partinin bu ülkenin ekonomisi ve adaletiyle ilgili çok iyi bir performans ortaya koyması lâzım. Türkiye örneği burada çok önemli olacak. Popülizm kitapları, otoriter rejim kitapları yazılıyor. Üç dört örnekten biri, hep Türkiye. Eğer Türkiye başarılı olursa dünyadaki bütün demokrat insanlar için büyük bir cesaret kaynağı olacak. Seçimi kazanmakla iş bitmiyor ki, ülkeyi de kazanmamız lâzım” ifadelerini kullandı.

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