Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Din, hiç bu kadar istismar edilmemişti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “İslam dinine AKP’den daha büyük zarar vereni, istismar edeni, yağmalayanı bu memlekete gelmedi!” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, “İslâm dinine AKP’den daha büyük zarar vereni, istismar edeni, yağmalayanı bu memlekete gelmedi! Kirli paraları sıfırlayanlar, 50 bin dolarlık çanta ile gezenler, her gün hukuksuzluk icat edenler bize din de öğretemez, ahlâk da satamaz!” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Uysal, herkesin yanlışta yarıştığını belirterek, “Özellikle de sorumluluk sahibi olan AKP Genel Başkanı ve yetkilileri! Sezen Aksu’ya eleştirelim de camiyi siper alanı yapıp ‘dil koparma’ sözü de nedir Allah aşkına! Bilesiniz ki yolsuzluk, usûlsüzlük ve kötü yönetiminizi ‘ne tekke temizler ne Mekke!’ Kur’ân, âyet, din, peygamberlerimiz hususunda samimî olsa AKP/Erdoğan ve şürekası, ‘Bakara, makara’, ‘Google’a bakıp âyet sallıyorum Cuma günleri’ diyen suç ortağınız Egemen Bağış gibi bir zübüğün tehditleri neticesinde büyükelçi atamazdınız! Bu zûl AKP’ye yeter de artar bile!” dedi.

AKP’NİN HİÇBİR KUTSALI YOK

AKP’nin bütün iddialarının ile sınandığını ve kaybettiğini söyleyen Uysal şunları söyledi: “AKP’nin hiçbir kutsalı yok; tek kutsalları iktidarları! Ölçüleri ve kutsalları olsa bir trans sanatçı Ramazan’da iftar sofralarında en baş köşede yerini almazdı! ‘Yetmez, ama Evetçiler’ bugün AKP iktidarını destekliyor olsa Sezen Aksu’yu da görmezlerdi! Şimdi AKP, iktidarını sürdürebilmek için ‘kutsallarımıza saldırılıyor’ diye provokatif yarılmalara ihtiyaç duyuyor! “

RECEP GÖREN - ANKARA