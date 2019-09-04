Devlet yönetiminde şeffaflık olmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclis toplantısında iktidara çağrıda bulunarak devlet yönetiminde şeffaf olunması gerektiğinin altını çizdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas’ta gerçekleştirdiği parti meclis toplantısında iktidara beş maddelik çağrı yaptı. “Bize düşen bir görev var. Belli konularda çağrı yapıyoruz; diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “1) Kesinlikle cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanları devletin sigortasıdır. Bir cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olamaz. Siz bütün devleti bir kişinin iki dudağına bağlamışsınız. 2) Güçler ayrılığı ilkesi. Dünyada sağlıklı işleyen bütün devletlerde güç kontrol edilir. Güç baskı aracıdır. Neyle kontrol ediyorsunuz gücü yasama, yargı organıyla, ama bunlar birbirlerini denetliyorlar. Şimdi hatayı telafi edecek makam yok. Devlet şimdi eski devlet değil. Bir saray devleti bir de Türkiye Cumhuriyeti devleti. Nerede Dışişleri Bakanı? Yok. Saray’da başka bir Dışişleri Bakanı var. 3) Devlet yönetiminde şeffaflık. Devleti yönetenler tüyü bitmemiş yetimlerden de vergi alırlar.”

İşsizliğin ne olduğunu bilmezler

Gazete Duvar’ın haberine göre, çağrısında mevcut ekonomik duruma da değinen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “4) İşten çıkarmalar yaşanıyor. Saray’da kriz yok mutfak dolu. İşsizliğin ne olduğunu onlar bilmezler. O zaman yapılması gereken çağrımız şudur; Ekonomik Sosyal Konseyi topla. Dertli insanları bir topla dinle bakalım ne diyecekler. Ben dinlemem diyor. O zaman bu Anayasa değişikliğini neden yaptık biz? Diyeceksiniz ki Anayasa mı var bu ülkede? Usûlen de olsa bir Anayasa var. Bu konsey Anayasa’da var. Üç ayda bir toplanması lâzım, en son 2009’da toplanmış. Peki, bu vatandaşın derdini nereden öğreniyorsunuz? Damat mı söyleyecek sana? Damadın başka işleri var. 5) Dolar bazında verilen ihaleler. Faturayı vatandaşlar ödüyor. Kim ödedi? Emekliler, işçiler, işten atılanlar, sanayiciler. Sen yaşanan krizin adil dağılmasını istiyorsan dolar bazında verdiğin ihaleleri TL bazına çevireceksin.”