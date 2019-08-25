Dönem uzlaşma dönemidir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Rize İl Başkanlığı’nın düzenlediği yemekte konuştu.

Erdoğan, “Rize, daha önceki tüm seçimlerde olduğu gibi yine bizi yalnız bırakmadı. Belediye Başkanlığında yüzde 74 gibi rekor bir oyla Rizeli kardeşlerim bir kez daha iradesine, geleceğine, şehrine sahip çıktı. Ahde vefaları, kadirşinaslıkları için her bir Rizeli hemşehrime buradan teşekkürü bir borç biliyorum” diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gezi olaylarından itibaren ardı ardına yaşadığımız hadiseler, Türkiye’yi ve Türk milletini bekleyen tehlikeleri ortaya koymuştur. Ülkemiz Suriye’den Irak’a, Ege’den Akdeniz’e, terörden enerjiye kadar iç ve dış politikada siyasî tarihinin en kritik mücadelelerini vermektedir. Sorumluluk sahibi hiç kimse bu tehditler karşısında kayıtsız kalamaz. Böyle bir dönemde hiç kimse kendi çıkarlarını, milletin maslahatının önüne koyamaz. Böyle bir dönemde hiç kimse kendi ikbali, kendi siyasî hırsı için memleketin geleceğini ateşe atamaz. Dönem fedakârlık dönemidir, uzlaşma dönemidir, basiret ve ferasetle davranma dönemidir. Dönem siyasî ayrılıkları bir tarafa bırakarak asgari müşterekler etrafında bir araya gelme dönemidir.”

