Dönmemeleri devlet skandalı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP Belediyelerinin gri pasaport kullanarak vatandaşları Almanya’ya göndermesi ve geri gelmemeleri hakkında Twitter hesabından açıklamada bulunarak, “Gidenlerin dönmemesi meselesi tam bir devlet skandalı!” dedi.

Gültekin Uysal şunları söyledi: “Kimi Belediyeler aracılığıyla yurtdışına gidenlerin dönmemesi meselesi tam bir devlet skandalı! AKP, bu skandalı partizanlık bağnazlığından öte bir ciddiyetle ele almaz ve hukuk da gereğini yapmazsa, TC Devleti’nin itibarını derinden zedeler; 83 milyon şüpheli muamelesi görür!” Ankara – Recep Gören

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