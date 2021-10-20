Dosyalar yağmur gibi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Türkiye’nin her yerinden yolsuzluk dosyalarının yağmur gibi yağmaya başladığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Buradan yine bütün memur arkadaşlara, bütün kamu görevlilerine sesleniyorum: Görevinizi millet adına yapınız. Ettiğiniz yemin çerçevesinde görev yapınız. Mafyatik ilişkilere sizi zorlarlarsa bu kardeşinize haber vereceksiniz, oraya geleceğim ve onların başına çökeceğim” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, kara kışın geldiğini hatırlatarak, “Zamlar yağmur gibi geliyor. Arka arkaya doğal gaza, elektriğe, akaryakıta acayip zamlar geliyor. Allah fakir fukaranın yardımcısı olsun. Bunlarda fakir fukarayı düşünecek yürek dahi kalmamıştır. Saraya bakıyor, sarayda herkesin keyfi yerinde, sanıyor ki Türkiye’de herkesin keyfi yerinde. Böyle bir tablo var” değerlendirmesinde bulundu. AA

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