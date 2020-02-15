Dünyanın bütün demokratları birleşmeli

DİSK’in 16. olağan genel kurul toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’ye eleştirilerde bulundu. “İş bilenler devleti yönetebilir” diyen Kılıçdaroğlu, “Siz ayakkabı kutusunda rüşvet alan birini başka bir ülkeye büyükelçi olarak atıyorsanız; orada büyük bir sorun var demektir” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, “21.yüzyılda otoriter rejimlerin giderek güç kazandığı bir ortamda yeni bir söylemle yola çıkmak zorundayız. Dünyanın bütün demokratları birleşmek zorundayız” dedi. Kılıçdaroğlu devamında, “Türkiye üreten bir ülke olmak zorunda. Güçlü bir sosyal devlet kurmalısınız. İşsizlik dolayısıyla hiçkimsenin kendisini yakmadığı bir ülkeyi güçlü bir sosyal devlet kurarak önleyebilirsiniz.Demokratik bir ülke 2 şekilde oluşturuldu. Bir özgürlük ve bağımsızlık. İki savaş meydanlarda kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle de taçlandırılmalı” sözlerini ifade etti.

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