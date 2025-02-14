Dünyaya böyle mi örnek olunacak?

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İstanbul’un İslâm ülkelerinin medya merkezi yapılacağını, Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğü alanında yaşanan ihlâlleri gündeme getirdi.

Çakırözer, “Bir tarafta medya konusunda İstanbul’u merkez yapalım diyorsunuz diğer tarafta ifadeleri, haberleri, yorumları nedeniyle gazetecileri, basın emekçilerini gözaltına alıyor, tutukluyorsunuz. İşte teklifte ‘dünyada en yüksek gazetecilik standartlarını teşvik etmek, bilgiye erişim hakkı ve ifade özgürlüğü ile güçlü medyadan’ bahsediliyor. Gazeteciler haberleri nedeniyle yargılanırken İstanbul’u nasıl medya merkezi yapacaksınız? Medyada örnek olacaksanız önce basın özgürlüğü alanında dünyaya örnek olun. Türkiye’de basın özgürlüğünün, gazetecilerin mesleklerini özgürce yapabilmelerinin önünü açın” dedi. Ankara - Anka *** 2024 yılında 135 basın özgürlüğü ihlâli yapıldı Avrupa Birliği (AB) üye devletleri ve aday ülkelerde basın ve medya özgürlüğü ihlallerini izleyen, Medya Özgürlüğü Acil Müdahale’nin (MFRR) Medya Özgürlüğü İzleme Raporu yayınlandı. Türkiye’de 2024 yılında 317 kişi veya kuruluşun dahil olduğu toplam 135 basın özgürlüğü ihlali kaydedildiği belirtilerek, “Kaydedilen ihlallerin yüzde 64,4’ünü adlî vakalar oluşturuyor. Tutuklamalar, gözaltılar ve hapis cezaları, 128 gazeteciyi kapsayan 51 vaka ile Türkiye’de en yaygın ihlal türü oldu. Türkiye gazetecileri hapsetme konusunda en kötü sicillerden birine sahip ve bu raporun yayımlandığı tarihte 18 gazeteci hapisteydi” denildi. Ankara - Anka

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