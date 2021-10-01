Düşen oy oranını beğendi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, anket sonuçlarına göre partisinin oy oranının yüzde 38-40 arasında dalgalanma çizdiğini belirterek, “Bütün dünyayı etkisine alan pandemi şartlarına rağmen bu böyle. Oldukça iyi bir oran” dedi.

independent Türkçe’nin haberine göre, Şen, ayrıca “Bütün dünyayı etkisine alan pandemi şartlarına rağmen bu böyle. Oldukça iyi bir oran. Fakat bundan daha güzeli var. Vatandaşımız, iyi çalışırsan gereğini yaparsan bize ekstra bir 5-6 puan daha verebileceğini söylüyor. Yani çeki masanın üzerine koymuş, ‘Çalış nakte çevir.’ diyor. Bu da bize düşen bir görev. Biz çalışacağız. “ dedi.

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