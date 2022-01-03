Ekonomi deneyi ülkeyi uçuruma sürüklüyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, enflasyon rakamlarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla değerlendirdi.

Karamollaoğlu’nun paylaşımı şöyle: “İktidarın sebep olduğu yıkımı artık TÜİK bile perdeleyemiyor. TÜİK’in sipariş usulü hazırladığı verilere göre dahi 20 yılın en yüksek enflasyonunu gördük. İktidarın 85 milyon üzerinde yaptığı ekonomi deneyi ülkemizi uçuruma sürüklüyor. Bu akıl dışı ekonomik deney bir kez daha göstermiştir ki AK Parti sebep, yüksek enflasyon sonuçtur!” Ankara - Anka

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