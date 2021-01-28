Ekonomi şaha kalktıysa istihdam niye azalıyor?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Madem ekonomi şaha kalktı gidiyor, o zaman, neden istihdam sürekli azalıyor?” diye sordu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Ben sana daha en başından, sarayın sakıncalarını söyledim. ‘Saray insanı milletinden koparır, gerçeklerden koparır, başka bir sanal evrene hapseder’ dedim. Sense gittin, sarayın üstüne bir de ucube sistem kondurdun. ‘Milletin adamıyım’ diyerek gezerken, bugün o saray yüzünden, firmalar ardı ardına kapanırken, ‘İşler tıkırında’ deyip, ‘vatandaşa keyif çayı fırlatan adam’ oldun Sayın Erdoğan! Sadece esnaf kepengini değil, vatandaş evde kombisini kapatıyor Sayın Erdoğan!” dedi.

‘Kapanan işletme yok’ demek ciddiyetsizliktir

Akşener, 2020 yılında, 40 binin üzerinde gerçek kişi işletmesi ve şirketin kapandığını belirterek, “Kaldı ki, resmî kapanma işlemi zaman aldığı için, fiilen kapanan işletme sayısı, maalesef bunun çok üzerinde. Ayrıca, kriz dönemlerinde kurulan şirket sayısının artması, kimseyi yanıltmasın. Sayın Erdoğan’a şiddetle tavsiye ediyorum; tesbitlerini sağlam analizlere dayandır. Danışmanlarının kulağına üfledikleriyle, milletimizin huzuruna çıkıp, yalan yanlış konuşma. Veriler ortadayken, ‘Kapanan işletme yok’ demek en hafif tabiriyle ciddiyetsizliktir. Çaresizlikten kurulan şirketlere bakıp, ‘İşler tıkırında’ demekse, düpedüz cehalettir. Dahası var. Eylül sonu itibarıyla, istihdamımız 896 bin kişi azaldı. Geniş tanımlı işsizlik ise, 10 milyon 600 bin kişiye ulaştı. Madem bu kadar iş imkânı var, madem yeni yeni şirketler kuruluyor, madem ekonomi şaha kalktı gidiyor, o zaman, neden istihdam sürekli azalıyor?” diye sordu.

Bu sistemle Türkiye kaybetmeye mahkûm

Kalkınma odaklı, akılcı ve sağduyulu bir dış politika anlayışının gerektiğini ifade eden Akşener, “Sayın Erdoğan’ın iktidar hırsının ürünü olan bu ucube sistemle, Türkiye, ne dünyada hak ettiği itibarlı konuma ulaşabilir, ne de ekonomik coğrafyasına hakim olabilir. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’yle, ne doğrudan yabancı yatırım olur, ne de iktidarın memleketi düşürdüğü, ikiz açık sarmalından çıkış olur. Bu sistemle Türkiye, kazanan olmaz, kaybetmeye mahkûm olur. O nedenle Türkiye, dünyadaki bu yeni döneme, kendisine yakışır bir sistemle girmek zorundadır” dedi.