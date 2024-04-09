Ekonomik kriz, Bayramı da değiştirdi

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşın yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekti.

Gürer, açıklamasında şunları söyledi: “Emekli, kapısına gelen davulcuya verilecek bahşiş nedeniyle kapısını açamaz duruma geldi. Davulcular çoğu kapıdan boş dönüyorlar. Ekonomik krizin yarattığı sorunlar, bayramların özelliğini de değiştirdi. Geçmişte tatlılar hazırlanırdı, gelen konuklara tatlılar ikram edilirdi. Şekerin, tatlının malzemesindeki fiyatlardaki artış, ondan da mahrum bıraktı. AKP iktidarları, iki dini bayramımızın birinde kurban kesemez, diğerinde tatlıya erişemez duruma getirdi vatandaşlarımızı. Bu süreç içinde bayram eş, dost, akraba ziyaretleriyle devam etse de geçmişteki bayram tadında bayram yaşanamayacak.” Ankara - Anka

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