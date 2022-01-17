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18 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Enflasyon, fakiri daha fakir yapıyor

17 Ocak 2022, Pazartesi 19:00
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Batıkent’teki semt pazarında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Babacan’a “Türkiye’nin ekonomisini bıraktın, çok zor durumdayız. 2 bin 500 lirayla geçinilir mi” diye seslenen bir vatandaş, “Dedem, öldüğü güne kadar, ‘Ağabeyim savaşa gitti, ölüsü de dirisi de gelmedi’ diye ağladı. Türkiye’yi kurtarırken dedelerimiz hep beraber savaştı. Türkiye’nin bu duruma gelmesi çok yazık. Umudumuz olmasa hiç yaşamayalım. İstiyoruz seçimi. Oraya getirdiysek indirmesini de bileceğiz. Sen beceremezsen seni de indiririz. Sen sıcak çorba içerken ben aç kalırsam Allah buna razı gelir mi” diye sordu. Babacan, vatandaşa, “Enflasyon en çok dar gelirli vatandaşlarımızı, emeklilerimizi etkiliyor; zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor” diyerek cevap verdi.

Ankara - Anka

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