Enginyurt’a soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’ye katıldığı grup toplantısında yaptığı açıklamalar nedeniyle İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” suçlarından re’sen soruşturma başlattı.

Enginyurt konuşmada, “...Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde Şehit Hüseyin olacağız dedik. Onun için bu korku imparatorluğunun yaratıcısına sesleniyorum, bu tek adamlık sevdasıyla baskı ve zulüm düzenini kurana sesleniyorum ve Silivri’dekiler adına sesleniyorum; zulüm denizinde yüzemez gemi, batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun’’ demişti. İstanbul - Anka

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