Erdoğan helâlinden kazanmadı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da gazete televizyon ve ajansların temsilci ve yazarlarıyla bir araya geldi.

MEHMET KARA - ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde muhalefet partilerin kazanacağı belediyelere hizmetlerin gitmeyeceğine yönelik tehditlerine dikkati çeken Babacan, “Erdoğan helalinden kazanmadı, Ama şu var ki o yüzde 48 orada duruyor. Ve o yüzde 48 değişim istiyor, talep istiyor. Kaldı ki gerideki yüzde 52’nin durumunu da biz sahada şu anda görüyoruz. Dolayısıyla bu yerel seçimlerin artık kredi açan milletimizin bir miktar ‘Ya dur bakalım artık biraz aklını başına al. Ben memnun değilim’ hissiyatını ifade etmesi için de çok önemli fırsat olduğunu ben düşünüyorum. (...) seçim sonrası fiyatların artması sürpriz olmaz, sarı kart gösterin. Enflasyonla mücadele için yapılan faizlerin artırılması, zamlar ve dolaylı vergilerin artırılması… Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat için geçen yıl 7 ayda 800 milyar lira karşılıksız para basmış. Bu ortamda enflasyon nasıl düşer. Hukuk, adalet, hukuk güvenliği yoksa, Merkez Bankası, TÜİK ve SPK gibi kurumların bağımsızlığı yoksa başarı sağlayamazsınız. Seçimden sonra Allah halka kolaylık versin” dedi.