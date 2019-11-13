'Erdoğan'ın endişe düzeyi yüksek'

Parti kurması beklenen Ali Babacan’ın ekibindeki siyasetçi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Babacan ile görüşme yapmayı planladığına dair haberler için “Görüşme isteği, AK Parti’deki endişe düzeyinin yüksek olduğunu gösteriyor” dedi.

Kurucularından olduğu AKP’den 8 Temmuz’da istifa eden eski ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı Babacan, 8 Ağustos’taki yazılı açıklamasında çalışmalarının başladığını belirtmiş, partinin 2020 olmadan kurulacağı açıklanmıştı.

İktidara yakın gazetecilerden Abdulkadir Selvi ise pazartesi günkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Babacan’ı kazanmak için hamle yapacağını, bu bağlamda kendisiyle yeni bir görüşme yapmayı planladığını ifade etmişti.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre Babacan’ın ekibindeki siyasetçi henüz kendilerine böyle bir talep gelmediğini belirterek, “Eğer böyle bir talep gelirse görüşmeme diye bir şey olmaz. İnsani ilişkiler ve medeni ilişkileri korumak adına, bu ülkenin geleceği için bir şey danışılacaksa, bir şey görüşülecekse bundan imtina etmek gibi bir durum olmaz” dedi.

Böyle bir görüşmenin Babacan’ın fikirlerini değiştirmeyeceğini belirten siyasetçi şöyle konuştu: “Ali bey yola çıkmadan önce çok geniş istişareler yaptı ve bunun sonucunda bu yola girdi. Ve çıktığı yolda da sebatkâr bir biçimde yoluna devam eder.”