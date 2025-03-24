“Erken seçimin zamanı geldi”

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimine ilişkin şunları söyledi:

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“20 milyon insan bugün gidip zorunlu olmadığı bir sandıkta oy kullanıyorsa erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir. Bir an evvel erken seçim yapılıp halktan hangi iktidar gelecekse, ki yeni bir iktidar geleceği meydanda, güven oyunu bu şekilde alacaktır.”

Yavaş, “Eğer bu olaylar olmasaydı belki bu kadar katılım olmayacaktı. Demek ki hukuksuzluk yaptığınız zaman tepki çok büyük oluyor, Ankara da İstanbul da buna örnekti. Erken bir seçimde de inşallah Türkiye’de örnek olacak. Çünkü rakibinin ayağına çelme takmak, onu yok saymak, bir şekilde engellemek demokrasiye uygun şeyler değil. Demokrasinin kendi kuralları var, rayında gitmesi lazım, herkesin ona uygun davranması lazım.”

Ankara - Anka