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24 MART 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

‘Saray kararı’ onanmış oldu

24 Mart 2025, Pazartesi 01:21
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösterdi.

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Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Uysal, şunları söyledi: “AKP’nin yargı temsilcileri tarafından ‘Saray kararı’ onanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna hükmedildi.

Her zaman söylediğimiz gibi; demokrasiler, iktidarın kavgasız dövüşsüz el değiştirmesidir.  Görünen o ki Erdoğan ve onun tensibine muhtaç, onun kaybetmesi ile her şeylerini kaybetmekten korkan bürokratları demokrasinin bu vasfını yok saymaktalar.”

Konuşan Türkiye’yi geri getireceğiz

Uysal, “Bizler, demokrasi ve adaleti bu güzel ülkenin en önemli kolonları addeden Demokratlar, bu değerler için bugüne dek mücadele ettiğimiz gibi bu ülke için, vatanımız için, aziz milletimizin huzuru için kavga etmesini de biliriz. Bu ülkenin bir asırlık maddî birikimini iç ettiniz, iki asırlık demokratikleşme gayretini yok etmenize izin vermeyeceğiz. ‘Eski Türkiye’ diye kara çalmaya çalıştığınız ülkeyi, cüppesinde düğme olmamasının sebebini bilen yargı mensuplarını, makamının kerameti sadakatinde değil liyakatinde olan bürokratları, iktidarın medya sopası olmak yerine hakem kuruluş vasfını koruyan RTÜK’ü, Sarayı memnun etmek yerine veri üreten, dolandırıcılık yaparak çalışanın, memurun lokmasını çalmayan TÜİK’i, kendi safahatını değil her inançtan vatandaşın ibadetinde, inancında rahatını düşünen diyaneti, adalet dağıtan mahkemeleri, denetleyen parlamentoyu, nemalanan değil sorgulayan medyayı, demokrasiyi koruyan idarecileri, adaleti, zenginliği, hürriyeti, ‘konuşan Türkiye’yi geri getireceğiz!” ifadelerini kullandı.

Haber: Mehmet Kara - Ankara
[email protected]

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