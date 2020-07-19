“Esas olan Sultan Fatih’in ahlâkına sahip çıkmaktır”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Ayasofya’nın mimarisine, kubbesine ve minarelerine sahip çıkmak esas değildir. Esas olan Fatih Sultan Mehmed’in ahlÂkına sahip çıkmaktır” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir otelde düzenlenen partisinin Karatay ve Meram İlçe Kongresi’nde konuşma yaptı. Politikada doğru hamleleri desteklediklerini belirten Davutoğlu, şunları kaydetti: “Ayasofya’nın açılması bize sürur vermiştir, Danıştayı tebrik ediyoruz. Doğru bir karardı, arkasında dimdik durduk. Bundan sonra da duracağız. Geçtiğimiz günlerde ‘zoom’ üzerinden yapılan uluslar arası bir toplantıda, bunu gururla savundum. Ayasofya’nın açılması bir neslin özlemidir. Ayasofya’nın mimarisine, kubbesine ve minarelerine sahip çıkmak esas değildir.”

Hukukta talimat vicdandan alınır

Fatih Sultan Mehmed’in ahlâkına sahip çıkmak gerektiğini ifade eden Davudoğlu, “Fatih Sultan Mehmed’in ahlâkı, kadının huzuruna vardığında Hıristiyan bir vatandaşla eşit bir şekilde ayakta durmak ve kadının verdiği hükme razı olmaktır. Kadılara, bugünkü hâkimlere talimat verenler, Fatih’in ahlâkından bahsedemezler. Çünkü çok açık söylemişti, ‘Gerekli talimatları verdim.’ demişti. Gelecek Partisi iktidarında hâkimlere talimat verilmeyecek. Hâkimlere, ‘Talimatı vicdanınızdan alın’ diyeceğiz. Hukukta ve adalette talimat vicdandan alınır, siyasî otoriteden değil. Adaleti ihya edeceğiz. Hak, hukuk ve adaleti bu ülkede tekrar kaim kılacağız inşallah.” değerlendirmesinde bulundu.