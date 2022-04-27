Eski AKP’li vekil: Menderes’i ipe çekenler gibi

Eski AK Parti İzmir Milletvekili ve Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın eşi Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından Gezi Davası yargı kararlarına tepki gösterdi.

“Bizimki de nasıl bir kader böyle!” diye yazan Kocabıyık İstanbul’da seçim hilesi yaptıklarını ifade ederek, “Tüm hayatımızda CHP’nin 1946’da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019’da İstanbul’da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes’i ipe çeken zalim hâkim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar” dedi. Kocabıyık,“Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar” ifadelerini de kullandı. Paylaşımdan sonra eşi Uşak Valisi Funda Kocabıyık merkeze çekildi. Haber Merkezi

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