Esnaf: Neyi bozduracağım, zaten borçluyum

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mersin’in Erdemli ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın altın ve döviz çağrısını esnafa soran Babacan, “Neyi bozduracağım, zaten borçluyum ben” cevabını aldı. Hırdavatçı bir esnafa halini soran Babacan, 31 yıldır bu işi yaptığını söyleyen dükkân işletmecisinden, “Sayın başkanım bak iki ay evvel bu naylonu 13 liraya alıyorduk. Şimdi 30 lira olmuş. Son iki aydır, öldük bittik. Ağlıyoruz ya” sözlerini işitti. Ankara/Mersin - Anka

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