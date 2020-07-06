"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Fransa'nın Türkiye'den, AB'den ve NATO'dan özür dilemesi lazım

06 Temmuz 2020, Pazartesi 17:32
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, AB ile yakın ilişkiler içinde olduklarını belirterek bu yakın ilişkilerin umut verici olduğunu söyledi.

"Türkiye'ye verilen taahhütlerin yerine getirilmesi lazım." diyen Çavuşoğlu, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisinin bunlar arasında olduğunu ifade etti. 

Çavuşoğlu, bunun için kriterler bulunduğunu, Türkiye'nin bunlardan 67 kriteri yerine getirdiğini hatırlatarak "Bunun birçoğunu yerine getirmeyen ülkelere esneklik gösteriliyor, Türkiye'ye gelince daha fazla kural şart koşmak doğru değil, AB'nin bu konuda sözünü yerine getirmesi gerekiyor." dedi.

AB'nin taahhüdü olan alanlarda olumlu adımlar görmek istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bir süredir zirvelere davet edilmediğini hatırlattı. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"(AB) Üst düzeyli diyalog ve temasları yasaklayan kararlar aldı. Normalde biz bu kararları uygulasak veya 'Siz böyle kararlar aldınız' desek Sayın Borrell'in bugün Ankara'da olmaması lazım. Ama biz AB'nin bu kararlarına rağmen bu diyaloğu sürdürüyorsak bu iyi niyet göstergesidir. AB'ye çok ihtiyacımız olduğundan değil. İkimizin de birbirine ihtiyacı var. AB'nin bu kararı tersine çevirmesi lazım. Önümüzdeki günlerde Komisyon toplantısında ve zirvesinde Türkiye'nin yine Fransa dahil malum ülkeler yüzünden gündemde olacağını görüyoruz. Burada Türkiye aleyhine kararlar almak sorunları çözmez, daha da derinleştirir. Biz gereken samimiyeti gösteriyoruz. AB Türkiye'ye yönelik ilave kararlar alırsa bunun karşılığını vermek durumunda kalacağız. O zaman durum daha da gerginleşecek. Bunun faydası yok. Böyle bir kararın sorunların çözümüne katkısı olmayacak, daha da derinleştirecek. AB'den beklentimiz sorunların çözümü konusunda sorunun tarafı olmak yerine çözümün tarafı olmasıdır."

Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında AB'nin üyelik dayanışması anlayışı yerine objektif bir ara bulucu anlayışıyla yaklaşırsa sorunların çözümüne katkı sağlayacağını söyledi.

Çavuşoğlu, Libya konusunda Fransa'nın meşru olmayan Hafter'i tuttuğunu, her türlü desteği verdiğini ifade etti. Çavuşoğlu, "Şimdi sahada kaybedince agresifleşerek bunun acısını Türkiye'den çıkarmaya çalışıyor. En son Doğu Akdeniz'de taciz iddiasında bulundu. Bunun doğru olmadığını ispatladık. NATO da böyle bir delil yok diyor. NATO ve AB söyleyemez ama biz çok açık söylüyoruz. Fransa dürüst davranmadı. Dürüst davranmadığını ispatladık. Fransa'nın Türkiye'den açık net şekilde özür dilemesi gerekiyor. AB'den ve NATO'dan da onları yanılttığı için özür dilemesi lazım."

AA

Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bayram ikramiyesi kurbanlığa bile yetmiyor

    ABD'deki ölü sayısı 132 bin 610'a yükseldi

    Fransa'nın Türkiye'den, AB'den ve NATO'dan özür dilemesi lazım

    'Türkiye'yle ilişkimiz, AB'nin en önemli meselesi haline geldi'

    Gelibolu'da yangın

    "İlk 15 günlük sürede yaklaşık 20 kilo kaybettim''

    Afrika'daki vaka sayısı yarım milyona doğru ilerliyor

    Saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı

    'Uluslararası komisyon gözetiminde İsrail ile müzakerelere hazırız'

    Almanya'nın turizm sorumlusu Bareiss'ten Türkiye açıklaması

    Bakan Soylu: 'Alabaylar Çetesi' çökertildi

    ABD'de Floyd'un öldürülmesi davasında yeni gelişme

    Brezilya, Hindistan ve Meksika'dan son gelişmeler

    ÖSYM'den 'fotoğraf güncelleme' açıklaması

    Keşmir’de Hindulara ibadet izni verilirken Müslümanların toplanması yasaklandı

    Sakarya'da arama - kurtarma çalışmaları yeniden başladı

    Hırvatistan'daki genel seçim sonuçları belli oldu

    Çoklu baro teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

    İslam dünyası zulme hala sessiz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'İktidar OHAL’i kötüye kullandı'
    Genel

    Odatv Yeni Asya'yı karanlık iftiralarına alet edemez
    Genel

    İslam dünyası zulme hala sessiz
    Şükrü BULUT

    Amerikayı doğru anlayabilmek için
    Yeni Asya'dan Size

    Barla’dan davet var
    Genel

    'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devletin işleyişini bozdu'
    M. Latif SALİHOĞLU

    Osmanlı’da Nuh Tufanı (5)
    Süleyman KÖSMENE

    Âyetü’l-Kübra’da akıl ve kalp seyahati
    M. Said ZEKİ

    Kedersiz bir sevinç ister misiniz?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    'Risale-i Nur okumamız şikâyet konusu olmuştu'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.