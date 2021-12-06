Gazeteler kapanma noktasında

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, döviz kurundaki artış nedeniyle televizyon kanallarının ve gazetelerin kapanma noktasına geldiğini söyledi.

Çakırözer, “Yerel televizyonlar, gazeteler Anadolu’muzun sesidir, rengidir. Onlar ekranlarını karartılırsa işsiz gazeteci sayısı katlanır” dedi.Çakırözer, hem dövizdeki artış hem de kâğıt üretilmemesi sebebiyle yaşanan kâğıt krizinin de ulusalda ve Anadolu’da gazeteleri kapanma noktasına getirdiğini belirtti. Gazetelerin kâğıt maliyetini karşılayamadığını dile getiren Çakırözer, gazete ve televizyon kanalları için destek çağrısında bulundu. Çakırözer, “1800 olan gazete sayısı son beş yılda 900’e düştü. Böyle giderse kalanlar da yok olup gidecek. Yerel basının yaşama çabasına bir an önce destek verilmeli, uydu fiyatları makul fiyatlara indirilerek sabitlenmeli, kâğıt temininde devlet desteği mutlaka sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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