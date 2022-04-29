Gelecek Partisi: Biz de seçime tek başımıza gireceğiz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın seçimlere ittifak ile değil kendi adı ve logosuyla gireceklerini açıklamasının ardından Gelecek Partisi Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten’den de bir çıkış geldi.

İçten, “Biz altılı masaya oturmadan aylar önce bu duruşu koruduk. İlerleyen süreçte velev ki altılı masa içerisinde bütünlü veya parçalı bir şekilde ittifak olsa dahi o ittifakın içinde Gelecek Partisi logosuyla seçime gireceğiz. Belki ilerleyen süreçlerde altılı masa içerisinde ikili, üçlü ittifaklar olabilir. Zaten şu an bunun gündeme gelmesini de doğru bulmuyoruz, seçim stratejisi açısından” dedi.

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