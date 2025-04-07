Gerçek bayram, haksızlığa karşı ses verdiğimizde

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, parti genel merkezinde il başkanları ve il müfettişleriyle toplantı yaptı.

Arıkan son dönemde yaşanan tutuklamalara dikkat çekerek, “Türkiye’de anayasal haklarını kullanan gençlerimiz bayrama gözaltında girdi. Ailelerinin, annelerinin, babalarının, kardeşlerinin yanında olması gereken çocuklar, sınavlarına çalışmak durumunda olan öğrenciler, demir parmaklıklar ardındaydı. Unutmayalım ne olursa olsun, bunlar bizim çocuklarımız. Elbette bunlar olsun istemezdik. Bayramın, bayram gibi olmasını temenni ederdik” diye konuştu. Arıkan, “Biz biliyoruz ki gerçek bayram, acıyı dindirdiğimizde, işgalleri bitirdiğimizde, haksızlığa karşı ses verdiğimizde, özgürlüğün ve adaletin sofrasını hep birlikte kurabildiğimizde gelecek” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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