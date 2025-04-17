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17 NİSAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Gıda enflasyonunda liderlik bizde

17 Nisan 2025, Perşembe 19:36
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “Türkiye, Avrupa Birliği’nin yaklaşık 12-13 katı, OECD ülkelerinin de yaklaşık 8 katı bir gıda enflasyonu ile karşı karşıya” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kılıç, âni sıcaklık düşüşüyle birlikte meydana gelen ziraî don olayının etkilerinden bahsederek şunları söyledi: “39 ilimizde, tarım arazilerinin yarıdan fazlasında ziraî don olaylarından etkilenen çiftçilerimize geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun demekle geçmediğini de biliyoruz. Zarar ziyan tespitleri, Bakanlık tarafından hızlı ve hakkaniyetli bir şekilde yapılmalı, üreticilerin zararları kuruşuna kadar karşılanmalıdır. Üretici toprağına küsmeden devlet elini uzatmalı, çiftçi düştüğü yerden kaldırılmalıdır. Bugün itibarıyla vahametin büyümesi muhtemeldir. Türkiye, Avrupa Birliği’nin yaklaşık 12-13 katı, OECD ülkelerinin de yaklaşık 8 katı bir gıda enflasyonu il karşı karşıya. Hiç kimse bize ‘tarımda planlama yapılıyor’ demesin. Maliye Bakanlığı da bize enflasyonun düştüğü iddiasıyla gelmesin. Acilen önlem alınmalıdır.”

Bu kölelik kabul edilemez

İklim Kanunu Teklifi ile ilgili konuşan Kılıç, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’yi, sorumlusu olmadığımız bir iklim krizinin müsebbibi ve mağduru haline getirmeyi amaçlayan İklim Kanunu’nun, TBMM Genel Kurulu’ndan geri çekilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kanun rafa kaldırılmamalı, doğrudan çöpe atılmalıdır. Dünyayı en çok kirleten üç ülke Çin, Hindistan ve Amerika’nın bile reddettiği Paris İklim Sözleşmesi, Türkiye tarafından da terkedilmelidir. Onların kirlettiği Dünyayı biz mi temizleyelim, nasıl temizleyelim. Bu kölelik, kabul edilemez. Bu sonuca ulaşmamızda katkısı olan tüm paydaşlarımıza bu vesileyle teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Ankara - Anka

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