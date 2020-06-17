Güvenlikçi yaklaşım zulüm getirir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Daha çok güvenlikçi bir yaklaşımla bir ülkeye istikrar gelmez, o ülkeye baskı gelir, o ülkeye zulüm gelir” dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye’de seçimden seçime işleyen bir demokrasi olduğunu, hürriyetlerden yana bir siyasî duruşun ülkeyi hızlı bir şekilde değiştireceğini söyledi. Tele 1 televizyonunda yayınlanan “Hayatın Rengi Özel” programında Tuluhan Tekelioğlu’nun soruları cevaplayan Babacan, “Şu anda Türkiye’de seçimden seçime işleyen bir demokrasi var, aradaki mekanizmaların hiçbiri çalışmıyor. Siyasî bir duruş, ama özgürlüklerden yana bir siyasi duruş çok hızlı bir şekilde ülkeyi değiştirir” dedi.

İnsanları başka ülkeye kaçırırsınız

Babacan şöyle devam etti: “Toplumun huzurunu, toplumun barışının kaynağı ne olmalı? Devletin sert gücü ile mi istikrar sağlanmalı ülkede, yoksa istikrarın kaynağı demokrasi ve özgürlükler mi olmalı? Biz, istikrarın kaynağını demokrasi ve özgürlüklerden almak zorundayız. Yani daha çok güvenlikçi bir yaklaşımla bir ülkeye istikrar gelmez, o ülkeye baskı gelir, o ülkeye zulüm gelir, o ülkede insanları kısıtlarsınız, insanları başka ülkelere kaçırırsınız. O ülkeye huzur da gelmez, mutluluk da gelmez.”

Yargı bağımsız olursa sorunlar çözülür

Türkiye’deki en önemli sorunun hürriyet sorunu olduğunu söyleyen Babacan, şunları söyledi: “Özgürlüklerle ilgili sorunların çoğu, çok hızlı çözülür. Yargıya telefon etmediğiniz zaman, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın ya da pusula, not göndermediğiniz zaman, yargı bağımsız çalışmaya başladığı zaman, zaten sorunların yarısı çözülür. Daha önce de ifade ettim, siyasî bir duruş, ama özgürlüklerden yana bir siyasî duruş çok hızlı bir şekilde ülkeyi değiştirir.”