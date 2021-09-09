Hedefler tutmadı, sözler tutulmadı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Orta Vadeli Program’a ilişkin, “2023 yılı hedefi, Cumhuriyetin 100. yıl hedefi; kişi başına millî gelir 10 bin 700 dolar. Yahu biz 2008 yılında 11 bin doları gördük. 15 sene önceyi hedefliyorlar. Bu mu sizin 2023 hedefleriniz? 2002’de milli gelir 3 bin 600 dolar. 2008’de çıkmış 11 bin dolara. Demek ki bu hükümet, işte Türkiye’yi tam 15 yıl geriye götürdü. Ve bunları Orta Vadeli Program’da açıklayarak da yaptıkları tam bir itiraf. Memleketi ne hale getirdiklerini rakamlarla ortaya koydular” dedi.

“Hatırlarsınız Sayın Erdoğan, bundan altı ay önce bir ‘İnsan Hakları Eylem Planı’ açıklamıştı” diyen Babacan, şu şekilde devam etti: “Biz de şaşırmıştık. ‘Bu nereden geldi akıllarına, hayret’ dedik. Hatta şunu da sonradan öğrendik ki Avrupa Birliği’nden fon alabilmek için, hibe ödemesinin son günü açıklamışlardı bu eylem planını. Çünkü birden gündeme geldi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Eğer görürseniz lütfen Sayın Erdoğan’a da hatırlatın. ‘Sizin açıkladığınız bir İnsan Hakları Eylem Planı vardı, o ne oldu’ diye bir sorun.” Ankara - Anka

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