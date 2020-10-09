Heiko Maas, Türkiye'ye geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın 14 Ekim Çarşamba günü Ankara'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Almanya, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerginliğinin sona ermesi için arabuluculuk rolünü sürdürüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Çarşamba günü Türkiye'ye gelmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi bekleniyor. Ziyarette, Doğu Akdeniz başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor. Heiko Maas'ın Türkiye'nin ardından Atina ve Lefkoşa'yı da ziyaret edeceği belirtiliyor.

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