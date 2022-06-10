Hepimiz demokrasiden yanayız

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu ziyaretinde, kadınlar ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, “Geçmişte çok da ayrıştık, sağcıydı solcuydu, ortacıydı, bilmem neciydi… Şimdi hepimiz demokrasiden yana ve otoriter rejimden yana olmak gibi bir tercihte bulunacağız. Demokrasiden yana olanların tamamının bize katılmasını istiyorum. Evinde huzur isteyenlerin bize katılmasını istiyorum. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye düşünenlerin bize katılmasını istiyorum. Kadının, emeğin, hakkın verilmesi lazım; biz bunu vereceğiz diyenler bize katılsın (...) Türkiye zengin ülke, Türkiye’de kaynak var. Elin oğluna dünyanın parasını verince var, fakire gelince mi yok? Elin oğluna milyarları veriyorsunuz, üstelik milyarlarca dolar veriyorsunuz onlara…” ifadelerini kullandı. Ordu - Anka

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