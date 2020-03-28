Her hayat, eve sığmıyor ne yazık ki!

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Vatandaşlarımıza evde kalın, kendi OHAL’inizi ilan edin demek, problemleri ortadan kaldırmıyor. Yoksulluk sınırının altında yaşayan 20 milyon vatandaşımız; hayatını idame ettirmek için işe gitmek zorunda, esnafımız dükkânını açmak zorunda, pazarcımız tezgâhını kurmak zorundadır. Dolayısıyla her hayat, her eve sığmıyor ne yazık ki!” dedi.

Küresel çapta bir musibeti yaşandığına dikkat çeken Karaduman, “Milyonlarca vatandaşımız için; ne hayat evde kalınca devam edebilecek kadar kolay, ne de evler dışarı çıkmadan yaşama fırsatı sunacak kadar yeterlidir. Bu gerçekler göz ardı edilerek, sadece sosyal medya kampanyalarıyla salgınla mücadele etmek mümkün değildir. Böylesi olağanüstü bir süreçte, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz böylesi bir zamanda bile Kanal İstanbul ihalesi, Salda Gölü, ormanlık arazilerin imara açılması gibi konuların gündeme getirildiğini görebiliyoruz. Böylece iktidar; her şart ve durumda rantın vazgeçilemeyecek bir prensip olduğunu deklare etmektedir. İktidarın benimsediği anlayış; kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki ihaleyi ranta çevirin anlayışıdır” şeklinde konuştu. Ankara – Recep Gören

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