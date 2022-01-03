CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2021 yılı enflasyon verilerini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile eleştirdi.

Kılıçdaroğlu’nun enflasyon oranı eleştirisi şöyle: TÜİK yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 36,08 seviyesinde ilân etti. Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80’e dayanmış. Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek. Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın. Bu arada metal sanayicileri, emekçilere %17 zam teklif etmişsiniz. Bu TÜİK’ten bile beter teklifinizi not ettik. Köleniz değildir emekçiler, bu gayriciddi tavrınızdan hemen vazgeçin ve emekçilerin alın terlerinin karşılığını verin.” Haber Merkezi

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