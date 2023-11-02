Hüda Kaya da tutuklandı

İstanbul Havalimanı’ndan Almanya’nın Hamburg kentine gitmek üzere olan 27. dönem HDP İstanbul milletvekili Hüda Kaya, 6-8 Ekim 2014’te düzenlenen Kobani eylemleri ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Kaya İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

Halkların Eşitlik ve demokrasi Partisi (HEDEP), Hüda Kaya’nın tutuklanmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Yıllardır 28 Şubat’tan nemalanan AKP, o dönemin mağdurlarından Hüda Kaya’ya bugün daha büyük bir mağduriyet yaşatmaktadır. Çünkü Hüda Kaya, AKP iktidarının belirleyip domine etmek istediği ‘iktidar ve devlet dindarlığı’nın dışında bir inanç yaşamış ve bunun gerektirdiği gibi hakkı, hukuku ve adaleti savunmuştur. İktidar, Kaya şahsında gelişen muteber muhafazakar kimliğe itirazı cezalandırmak istemiştir. HEDEP olarak; iktidarın bu nobran ve kendisinden başka hiç kimseye yaşam hakkı tanımayan zulmüne karşı herkesi duyarlı olmaya ve bu hukuksuzluğa itiraz etmeye çağırıyoruz” denildi. Haber Merkezi

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