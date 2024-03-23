Hukuk ve adalet olmadan enflasyon düşmez

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası’nın faiz artışının da artık ekonomiyi kurtarmayacağını bir işe yaramayacağını belirterek, “Hukuk olmadan, adalet olmadan enflasyonu düşüremezsiniz. Hukuk olmadan, adalet olmadan ekonomiyi düzeltemezsiniz. Her gün hukuk çiğneyip, her gün adaleti çiğneyip arkasından ‘Bu ülkede ekonomiyi düzelttim’ diyemezsiniz. Olmadı, olmayacak” dedi.

Babacan, sosyal medya hesabından videolu mesajında, “Merkez Bankası bugün politika faizini yüzde 45’ten yüzde 50’ye çıkarttı. Seçimlerden önce, geçen seneki genel seçimlerden önce, Sayın Erdoğan ne demişti? ‘Ben iş başında olduğum sürece faiz artmaz, indi daha da inecek’ dememiş miydi? ‘Nas var. Faiz inecek’ dememiş miydi? Ne oldu? Seçimlerden bu yana tam dokuz kez faiz artırdı. Faizi artıran Sayın Erdoğan’ın kendisi ha. Merkez Bankası’nın haddine mi izin almadan onay almadan faiz artırmak?” dedi. Ankara - Mehmet Kara

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