Hukukî bir kılıf bulunarak parlamenter sisteme dönülecek

AKP’ye yönelik eleştirileri sebebiyle MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçimlerinde yüzde 50.1 oy alamayacağını belirterek parlamenter sisteme dönülmesi için hukuki bir kılıf bulunacağını iddia etti.

Bir tv kanalına konuk olan eski MHP Ordu Milletvekili Enginyurt, parlamenter sisteme geçişle ilgili bir iddiada bulundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak göreve devam etmesini istediğini dile getiren Enginyurt, “Ama şu anki yapıda yüzde 50.1 hayal. Yüzde 50.1’i alma şansı yok. Yine hukuki bir kılıf bulunacak, hukukî bir gerekçeyle siz isteseniz de istemeseniz de parlamenter sisteme dönüş olacak” ifadelerini kullandı. İstanbul - Seyhan Şentürk

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