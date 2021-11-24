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24 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Hukuksuzluğun ekonomik kriz getirmesi kaçınılmazdı

24 Kasım 2021, Çarşamba 22:07
Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin, tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşadığını, iktidarın ekonomi politikaları sayesinde vatandaşın her geçen gün yoksullaştığını ileri sürdü.

Hükümetin, hiçbir tavsiyeyi dikkate almadığını ifade eden Yeneroğlu, şunları kaydetti: “Gelinen noktada yaşadığımız derin ekonomik kriz bir yönetim krizinin sonucu ve kriz sebebiyle tüm toplumda büyük bir endişe hakim. Piyasada hiçbir şeyin fiyatı belli değil. Doların nerede duracağını kimse kestiremiyor. Döviz kuruna bağlı enflasyon dalgası ilk olarak garibanı vuruyor. Bu iktidara seslenmek artık anlamsız. Eğer içlerinde zerre kadar ülke sevgisi kaldıysa bir an önce seçim kararı alırlar ve millete daha fazla çektirmezler.”

Ankara - Fatih Karagöz

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