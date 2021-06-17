Hulusi Akar, Alman mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın askeri törenle karşıladığı Karrenbauer, tören kıtasını selamlamasının ardından Şeref Defteri'ni imzaladı. İki Bakan baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

"Yaklaşım birliği içinde görüşmemizi tamamladık"

"Dostumuz, ortağımız, NATO'daki en önemli müttefiklerimizden biri" diye nitelendirdiği Almanya'nın Savunma Bakanı'nı Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Akar, Alman mevkidaşı ile güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Türkiye ile Almanya arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapan Akar, "Şubat ayında Berlin'de yaptığımız ziyaret sırasında olduğu gibi burada da son derece yapıcı, olumlu, karşılıklı anlayış ve yaklaşım birliği içinde görüşmemizi tamamladık" diye konuştu.

Akar, görüşmenin karşılıklı güven ve samimiyet içinde geçtiğini belirterek, "İkili, bölgesel, küresel konularla ve NATO içinde karşılıklı görüş ve bilgi alışverişinde bulunduk. Belirli konulardaki değerlendirmelerimizi samimiyetle paylaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Şansölye Merkel ile yaptığı görüşme, onların çizdiği çerçeve işimizi kolaylaştırdı" ifadelerini kullandı.