İki başkana kesin ihraç

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “kesin ihraç” istemiyle “tedbirli” olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile partiden ihraç edildi. CHP MYK, önceki gün toplandı. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, toplantıda alınan kararları, yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. Torun, “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, ‘kesin ihraç’ istemiyle ‘tedbirli’ olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.” dedi. Öte yandan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile CHP’den ihraç edildi. YBilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in kesin ihracına oyçokluğu ile karar verildiği açıklandı. Ankara - anka

Okunma Sayısı: 380

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.