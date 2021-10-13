İlk sandıkta gidecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün (13 Ekim) partisinin grup toplantısında konuştu.

Çözüm üretmenin birinci şartının dertleri bilmek olduğunu ifade eden Akşener, “Sarayın duvarlarına hapsolursanız, milletin ne derdi var, bilemezsiniz. Bilmediğiniz dertlere, derman da olamazsınız. İktidarın aksine biz; siyasetimizin merkezine, milletimizi koyduğumuz için, milletimizin dertlerini dinliyor ve çözümler üretiyoruz. Nitekim her hafta, Türkiye’nin önüne, yeni çözümler koymaya devam edeceğiz. Biz, ortaya vaat koymuyoruz; biz, çözüm üretiyoruz” diye konuştu. Akşener, güçlendirilmiş parlamenter sistemin de bir çözüm önerisi olduğunu söyledi. İlk seçimlerde iktidarın değişeceğini söyleyen Akşener, “Ortaklarınla sürdüğünüz sefaya son verip hizmet nasıl yapılırmış, ülke nasıl yönetilirmiş, cümle aleme göstermeye geliyoruz. Bu ucube sistemin devri artık bitti. Sıkı dur Sayın Erdoğan, başbakan geliyor. İlk sandıkta Sayın Erdoğan ve bu ucube sistemi gidecek. Milletimizden yetkiyi alacağız ve Türkiye iyileşecek” diye konuştu.

Ankara – Recep Gören