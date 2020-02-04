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5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İmamoğlu: Böyle birinin yanımda yeri yok

04 Şubat 2020, Salı 17:00
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, İmamoğlu, “Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin Ağustos ayında İSMEK’taki kadın görevlilere yaptığı iddia edilen konuşmalar çok gündemde. Kendisiyle ilgili bir işlem yapılacak mı ya da yaptınız mı?” sorusuna şu cevabı verdi: “Birincisi; 31 Ocak itibariyle, elbette ki süreci kurum içinde inceliyoruz. Bu konuda incelemelerimizi başlattık. İkincisi; zaten bu işle ilgili yasal bir süreç de başlatıldı. Burada birkaç hususun altını çizelim. Birincisi; benim olduğum hiçbir yerde, hiçbir çalışma arkadaşım, hiçbir yol arkadaşım hiç kimseye ister çalışma arkadaşlarımdan birine, ister herhangi bir vatandaşa, inancından, etnik kökeninden, yaşam biçiminden, giyim ve kuşamından dolayı hiçbir şekilde hakaret edemez, incitemez. Zira, bu şekilde davranan bir insan, zaten benimle çalışmak istemiyor demektir. Öyle bir insanın da benim yanımda yeri olamaz. Bu kadar net. Bu konunun üzerinden, benim hassasiyetimi başka bir yöne çekmeye çalışan insanlara bunu duyuralım.”

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