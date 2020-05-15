"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İnançlı insan adaletsiz olur mu?

15 Mayıs 2020, Cuma
SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, “AK Parti muhafazakarlığı kullanmak isteyen bir parti. Yoksa adaletsiz bir davranışı nasıl izah edeceksiniz? İnançlı bir insan adaletsiz olabilir mi?” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Radyo Karakutu’da yayınlanan Bidebunuizle programında Yavuz Oğhan’ın sorularını cevapladı. Türkiye’nin problemleri olduğunu söyleyen Karamollaoğlu şu şekilde sıraladı: “Birincisi kutuplaşma. Diğeri adalet, liyakat ve en önemlisi şeffaflık. Siz denetlenebilir değilseniz sizin söylediğinize nasıl itimat edeyim? Denetlenmeye neden açık değilsiniz? Bu insanların zihninde tereddüt oluşturuyor. Cumhurbaşkanının yaklaşımında üslup olarak bir değişiklik görmedim. Muhalefeti ve belediyeleri bile dışlamak mantıklı yaklaşım tarzı değil. En isabetli kararı bir sağlık kurulu oluşturması oldu. Ben sayın cumhurbaşkanının üslubunda, tavrında değişiklik görmüyorum. Halbuki bunda değişikliğe ihtiyaç var. Şu anda Cumhur İttifakı olarak iki partinin birbirlerinden farkı yok gibi. Kendi politikaları farklı ama herkes uygulamadan memnun.”

Tek parti sistemine özeniyor

Koronavirüs sürecinde ekonomiyle ilgili Karamollaoğlu, “Şu anda bütün harcamalar durdurulup bütün kaynaklar insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik desteğe ve ikincisi üretime dönük yatırımlara ayrılmalı. Başta da tarım ve hayvancılık geliyor. Yollara ayrılmamalı kaynak. Kutuplaşma dediğimiz insanların düşünmesine fırsat vermemek. Kutuplaşmayı kamplaşmayı körükleyen çevreler insanların düşünmesini arzu etmeyen çevrelerdir. İnsanlar düşündüğü zaman doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü görür. CHP iktidardayken hatalarıyla ortaya çıkar. Şu anda CHP’yi tenkit etmek mümkün. Erdoğan 70 sene önceki uygulamalarıyla tenkit ediyor. Doğru ben de tenkit ediyorum. Ama aradan 70 sene geçmiş. Tayyip Bey onların tek parti sistemine özeniyor. Hoşuna gitmiş. Tek parti olursa istikrar olur!” dedi.

İslâm’ın değerleri yok sayılıyor

AKP’yi muhafazakâr bir parti olarak kabul etmediğini belirten Karamollaoğlu, “AK Parti muhafazakarlığı kullanmak isteyen bir parti. Yoksa adaletsiz bir davranışı nasıl izah edeceksiniz? İnançlı bir insan adaletsiz olabilir mi? Siz liyakate önem vermemeyi nasıl izah edeceksiniz? Dürüst olmamayı, rüşvet almayı nasıl izah edeceksiniz? Bu vasıflar olduğu için insanlar bugünkü AK Parti’ye güvenmez. Siz İslâm’ın sizden beklediği bütün değerleri yok sayacaksınız sonra da “ben Müslüman’ım”. Onun için ben şunu söylüyorum: Özellikle sosyal demokratların, liberallerin, milliyetçi duygulara sahip olanların İslâm’la barışma zamanı geldi geçiyor. Bu tabiî karşılıklı olacak. Bir barışma çabası var. Olmak mecburiyetinde. Çünkü bunların tarif ettiği İslâm, İslâm olmaz. İslâm’ın içinde yalan, iftira olmaz, soygun, rüşvet olmaz. Diğerkâmlık olur, herkesi kucaklama gayreti olur. “Sen hainsin” dersen o insan senin yanına nasıl gelsin? O yüzden şu anda buna ihtiyaç var. İslâm adaleti emreder. Ben adaletten yanayım, liyakatten yanayım. Ben bu ülkenin malını kimseye peşkeş çekmem” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 116
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    4 günlük sokak kısıtlaması başladı: Ayrıntılar neler? Kimler muaf tutulacak?

    Korku siyasetiyle nereye kadar?

    Turizmciler: Sektör bitik

    İşsiz sayısı 7-8 milyon artacak

    Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi

    Son 24 saate dünya genelinde neler yaşandı?

    65 yaş üstünün sokağa çıkma saatleri değişti

    ABD'de ölü sayısı 90 bine yaklaştı

    Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti

    Türkiye'de iyileşen hasta sayısı 106 bin 133 oldu

    Otobüs biletlerinde tavan fiyat kararı

    'Yerli Kovid-19 ilacı Haziran'da tamamlanacak'

    Açıköğretim sınavları hakkında açıklama

    DSÖ'den Trump'a aşı cevabı

    "Kararları kim alıyor?"

    'Terhislerin 31 Mayıs, celplerin 5 Haziran'da başlaması planlanıyor'

    Taşıyıcılardan 250 bini İstanbul’da

    15-20 yaş arasındaki gençlerin de sokak hasreti son buldu

    21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirmesi yapıldı

    Giyim mağazaları için de tedbirler belirlendi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Güçlendikçe” zayıflamak
    Genel

    Korku siyasetiyle nereye kadar?
    Mustafa Göknur

    Cezaevindeki bebeklerin orucu
    Genel

    4 günlük sokak kısıtlaması başladı: Ayrıntılar neler? Kimler muaf tutulacak?
    Ahmet BATTAL

    Askıda Anayasa
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Salgın siyaseti ve çelişkileri
    Ali HAKKOYMAZ

    “Ben korona; var mı bana yan bakan!”
    Ali FERŞADOĞLU

    Lâtifelerimizi nasıl geliştirebiliriz?
    Risale-i Nur'dan

    İktisat, izzet ve kemal sebebidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.