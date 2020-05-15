İnançlı insan adaletsiz olur mu?

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, “AK Parti muhafazakarlığı kullanmak isteyen bir parti. Yoksa adaletsiz bir davranışı nasıl izah edeceksiniz? İnançlı bir insan adaletsiz olabilir mi?” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Radyo Karakutu’da yayınlanan Bidebunuizle programında Yavuz Oğhan’ın sorularını cevapladı. Türkiye’nin problemleri olduğunu söyleyen Karamollaoğlu şu şekilde sıraladı: “Birincisi kutuplaşma. Diğeri adalet, liyakat ve en önemlisi şeffaflık. Siz denetlenebilir değilseniz sizin söylediğinize nasıl itimat edeyim? Denetlenmeye neden açık değilsiniz? Bu insanların zihninde tereddüt oluşturuyor. Cumhurbaşkanının yaklaşımında üslup olarak bir değişiklik görmedim. Muhalefeti ve belediyeleri bile dışlamak mantıklı yaklaşım tarzı değil. En isabetli kararı bir sağlık kurulu oluşturması oldu. Ben sayın cumhurbaşkanının üslubunda, tavrında değişiklik görmüyorum. Halbuki bunda değişikliğe ihtiyaç var. Şu anda Cumhur İttifakı olarak iki partinin birbirlerinden farkı yok gibi. Kendi politikaları farklı ama herkes uygulamadan memnun.”

Tek parti sistemine özeniyor

Koronavirüs sürecinde ekonomiyle ilgili Karamollaoğlu, “Şu anda bütün harcamalar durdurulup bütün kaynaklar insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik desteğe ve ikincisi üretime dönük yatırımlara ayrılmalı. Başta da tarım ve hayvancılık geliyor. Yollara ayrılmamalı kaynak. Kutuplaşma dediğimiz insanların düşünmesine fırsat vermemek. Kutuplaşmayı kamplaşmayı körükleyen çevreler insanların düşünmesini arzu etmeyen çevrelerdir. İnsanlar düşündüğü zaman doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü görür. CHP iktidardayken hatalarıyla ortaya çıkar. Şu anda CHP’yi tenkit etmek mümkün. Erdoğan 70 sene önceki uygulamalarıyla tenkit ediyor. Doğru ben de tenkit ediyorum. Ama aradan 70 sene geçmiş. Tayyip Bey onların tek parti sistemine özeniyor. Hoşuna gitmiş. Tek parti olursa istikrar olur!” dedi.

İslâm’ın değerleri yok sayılıyor

AKP’yi muhafazakâr bir parti olarak kabul etmediğini belirten Karamollaoğlu, “AK Parti muhafazakarlığı kullanmak isteyen bir parti. Yoksa adaletsiz bir davranışı nasıl izah edeceksiniz? İnançlı bir insan adaletsiz olabilir mi? Siz liyakate önem vermemeyi nasıl izah edeceksiniz? Dürüst olmamayı, rüşvet almayı nasıl izah edeceksiniz? Bu vasıflar olduğu için insanlar bugünkü AK Parti’ye güvenmez. Siz İslâm’ın sizden beklediği bütün değerleri yok sayacaksınız sonra da “ben Müslüman’ım”. Onun için ben şunu söylüyorum: Özellikle sosyal demokratların, liberallerin, milliyetçi duygulara sahip olanların İslâm’la barışma zamanı geldi geçiyor. Bu tabiî karşılıklı olacak. Bir barışma çabası var. Olmak mecburiyetinde. Çünkü bunların tarif ettiği İslâm, İslâm olmaz. İslâm’ın içinde yalan, iftira olmaz, soygun, rüşvet olmaz. Diğerkâmlık olur, herkesi kucaklama gayreti olur. “Sen hainsin” dersen o insan senin yanına nasıl gelsin? O yüzden şu anda buna ihtiyaç var. İslâm adaleti emreder. Ben adaletten yanayım, liyakatten yanayım. Ben bu ülkenin malını kimseye peşkeş çekmem” ifadelerini kullandı.