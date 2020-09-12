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12 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İngiltere’de ‘bölünme’ endişesi

12 Eylül 2020, Cumartesi 17:25
Avrupa Birliği'ni Birleşik Krallık'ın birlik ve toprak bütünlüğüne tehdit olarak gören İngiltere başbakanı Boris Johnson, “Teorik olarak ülkemizi bölme ve parçalama gücünü uluslar arası bir örgütün eline bırakamayız” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği’ni (AB), Birleşik Krallık’ın birlik ve toprak bütünlüğüne tehdit olarak nitelendirdi. Johnson, The Telegraph gazetesinde yayımlanan yazısında, İngiltere’nin 31 Ocak’ta AB’den ayrılmasının üzerinden 7 aydan fazla zaman geçtiğini, bu sürede her alanda gelecekteki ilişkileri belirleyecek müzakereler yürüttüklerini hatırlattı.  Kapsamlı bir ser- best ticaret anlaşması istediklerini kaydeden Johnson, ancak AB’nin Kanada’yla yaptığı anlaşmayı 40 yıldan fazla süre üye olarak kalan İngiltere’ye sunmaktan geri dur- duğuna dikkat çekti.

Bölme ve parçalama gücü

“Teorik olarak ülkemizi bölme ve parçalama gücünü uluslar arası bir örgütün eline bırakamayız.” diyen Johnson, “Birleşik Krallık’ı bu felaketten korumaları gerek- tiğini, bu sebeple durumu net- leştirmek ve tutarsızlıkları gidermek için Birleşik Krallık İçiPazar Yasasıyla yasal bir güvenlik ağı oluşturduklarını” ifade etti.      Johnson, ikinci tur görüşmelerine Pazartesi devam edilecek tasarıya bütün Muhafazakâr Parti üye- lerinden destek istedi.      

Tartışmalı tasarı      

Tasarı, İngiliz bakanlara Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık’ın geri kalanı arasındaki ticaret konusunda daha fazla yetki veriyor. Tasarının yasalaşması durumunda bakanlar, daha önce işletmelere yapılacak devlet yardımları konusunda üzerinde uzlaşılmış anlaşmaları da geçersiz kılabilecek. Bu da AB ile İngiliz şirketleri arasında haksız rekabete yol açabilecek.

AA

Etiketler: İngiltere, bölünme, tehlike
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