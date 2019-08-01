İngiltere, İran ile gemi takası yapmayacak

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, İran'ın İngiliz bandıralı petrol tankerini alıkoymasına ilişkin, "Yasal olarak alıkonulan bir gemiyi, yasa dışı alıkonulan bir gemiyle takas etmeyeceğiz." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Bangkok ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İngiltere bandıralı geminin alıkonulması durumunda hukukun üstünlüğü ve uluslararası kanunlara göre, hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Bir İran gemisinin İngiltere'ye bağlı Cebelitarık yönetimi tarafından durdurulduğuna atıfta bulunan Raab, "Yasal olarak alıkonulan bir gemiyi, yasa dışı alıkonulan bir gemiyle takas etmeyeceğiz. İran, daha önce reddedilen talebini böyle kabul ettiremez." dedi.

Raab, bir tür takas, pazarlık ya da iki gemi arasında bağlantı kurulmasının gündemlerinde olmadığını vurguladı.