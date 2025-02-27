İnsanlar ev alma hayali kuramıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizi, barınma sorununu ve hükümetin politikalarını eleştirdi.

Türkiye’nin büyük bir deprem tehdidi altında olduğunu hatırlatan Babacan, sadece riskli bölgelerde değil, düşük riskli illerde bile insanların barınma ihtiyacını karşılayamaz hale geldiğini vurguladı. "Bu ülkede insanlar ev alma hayali kuramıyor. Kiralarını ödeyemiyor, sokaklara atılıyor" diyerek yaşanan krizin boyutunu gözler önüne serdi. Haber Merkezi

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