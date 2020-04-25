'İran bölgede gerilimi başlatan taraf olmayacak'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin hareketlerini dikkatle izlediklerini ancak hiçbir zaman bölgede bir çatışma ya da gerilimi başlatan taraf olmayacaklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgede ABD ile İran arasında ortaya çıkan gerginliği ele alan Ruhani ile Al Sani, Tahran ve Doha arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda daha fazla güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

ABD ile İran arasında son haftalarda Basra Körfezi'nde tırmanan gerginliğe ilişkin Ruhani, "İran, Amerikalıların tüm faaliyet ve hareketlerini dikkatle izliyor ancak asla bölgede herhangi bir çatışma ya da gerilimi başlatan taraf olmayacaktır." dedi.

Katar Emiri Al Sani ise bölgedeki tansiyonun azaltılması için tüm ülkelerin ortak hareket etmesinin önemine işaret etti.