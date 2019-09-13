İsimler değişti, anlayış kaldı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Demokrasinin adı kaldı, mahiyeti değişti. 12 Eylül’ün anlayışı kaldı, isimler değişti. Bilin ki bu düzen de değişecek. Bu ülkeye gerçekten demokrasi gelecek” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 12 Eylül Darbesinin 39. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Uygulamaları ve sorunları ile 12 Eylül zihniyetinin hâlâ yaşamaya devam ettiğini ifade eden Gültekin Uysal, “12 Eylül ile sahip oldukları gücü tahsis edenler, darbeleri lanetlemekte ve bunu fırsat bilmekte de pek mahirler. 12 Eylül kurumları, hürriyetlere karşı tavrı, kanun ve nizamı, zihniyeti ile yaşıyor. Maalesef 12 Eylül’ün ruhu aramızda. Hak ve hürriyetleri gasp eden, bin bir emekle elde edilmiş demokratik kazanımları iç eden bir düzen...

Yaşattığı acılar ve sosyal travma sonrası ortaya çıkan fırsatlar ve bu fırsatları kendi gücünü tahkim etmek adına değerlendirmeyen siyasî anlayışlar…” dedi. Milletimizi, devletimizi, sosyal servetimiz ve siyasal sermayemizi tahkir eden 12 Eylül’ün, bugün sahip oldukları gücü tahsis eden bir “lütuf” olarak görenlerin, darbeleri lanetlemekte olduğu gibi fırsat bilmekte de mahir olduğunu söyleyen Uysal, “Darbeleri hassaten lânetlemenin yolu, yok ettiği hak ve hürriyetleri, alt üst ettiği sosyal ve siyasal düzeni önce tesis etmek, sonra ise gelişmesi için gayret göstermektir” diye konuştu.

BU DÜZEN DE DEĞİŞECEK

Gelinen noktada 12 Eylül’ün aldıklarını yerine koymak şöyle dursun, darbecilerin dahi “biz bunu nasıl düşünemedik” diyebilecekleri bir baskının ve bir hürriyet karşıtı mücadele ile karşı karşıya olunduğunu söyleyen DP Genel Başkanı Uysal şunları söyledi: “12 Eylül’de duvarlara yazılan yazılara ceza verilirken bugün cezalar kaldı, duvarlar değişti. Sansür kaldı, getirilen mecralar değişti. Vesayet kaldı, yapanlar değişti Meclis kaldı, yetkileri(!) değişti. Demokrasinin adı kaldı, mahiyeti değişti. 12 Eylül’ün anlayışı kaldı, isimler değişti. Bilin ki bu düzen de değişecek! Bu ülkeye gerçekten demokrasi gelecek.” Uysal, açıklamasında hürriyetçi demokratların mücadelesi devam edeceğini ifade ederek, “Öyle kuru kuruya değil demokrasiye sahip çıkarak, demokrasiyi savunarak 27 Mayıslara, 12 Eylüllere, 28 Şubatlara, 15 Temmuzlara lanet ediyoruz. Daha fazla hürriyet, daha güçlü demokrasi dediği için darbelere muhatap olmuş, darbelerin mağduriyetini gerçekten yaşamış demokrat geleneğin temsilcilerini,12 Eylül’de seçilmiş hükümetin Başbakanı olarak darbecilerin ilk hedefi olmuş Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel’i ve ahirete intikal etmiş tüm demokrasi taraftarlarını rahmetle anıyorum” dedi.

HABER: FATİH KARAGÖZ- ANKARA