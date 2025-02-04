İşin ehli gelsin

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Çorum’da esnafı ziyaret etti.

Şahin’e dert yanan vatandaş, “İçi yenmiş karpuza döndü memleket. Karpuz var mı, görünüşte var ama içimiz yok. İçi olmayanın dışı bir işe yaramaz. Bir an önce seçimin yapılması lazım. Bir an önce sandık gelsin ehlinin eline geçsin. Siyasetten anlamak başka, ekonomiden anlamak başka. Hem ekonomiden hem siyasetten anlaması lazım bir yönetenin. Sefalet diz boyu. Hem de nasıl diz boyu ki vatandaşa soruyorsun kimsenin yüzü gülmüyor” diye konuştu. Çorum - Anka

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