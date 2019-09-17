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18 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İsrail'de seçimler sona erdi: Anketlere göre Netanyahu kaybetti

17 Eylül 2019, Salı 22:48
İsrail'de bugün yapılan parlamento seçimleri geçtiğimiz saatlerde sona erdi. İsrail merkezli üç kanal tarafından açıklanan sandık çıkış anketlerine göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un liderliğindeki sağ ittifak, hükümeti kurmak için gereken 61 sandalyeyi kazanamadı.

İsrail'de bugün düzenlenen Knesset (parlamento) seçimlerinde oy verme işlemi geçtiğimiz saatlerde sona erdi.

Kanal 13 muhabiri Barak Ravid'in aktardığına göre, ülkenin üç büyük televizyon kanalı tarafından yayınlanan son sandık çıkış anketleri, Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağcı ittifakın kaybettiğini söylüyor.

Kanal 11'e göre ise, eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki merkez sol Mavi-Beyaz İttifakı 33, Likud ise 31 sandalye kazandı.

Kanal 12 tarafından yayınlanan sonuçlar, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın 'Evimiz İsrail', eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked liderliğindeki Yamina, Ortak Arap Listesi ve İçişleri Bakanı Arye Deri liderliğindeki Şas partilerinin 8'er sandalye kazandığını gösteriyor.

İsrail'de nisan ayında yapılan seçimlerin ardından Netanyahu liderliğindeki Likud partisi ve diğer sağcı partilerin kurduğu ittifak, hükümeti kurmak için gerekli olan 61 sandalyeyi kazanamamış, ardından yeniden seçime gidilmesi yönünde karar alınmıştı.

Etiketler: İsrail, seçim, Netanyahu
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